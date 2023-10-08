Откажитесь от химчистки: спасаем засаленные куртки с помощью утюга и мыла

Убрать засаленность на рукавах и воротниках верхней одежды можно и без химчистки. Даже специальные средства не потребуются.

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Для начала подготовьте изделие. Для этого загрязненные участки обдайте паром (это размягчит ткань) отпаривателем или утюгом, не касаясь при этом куртки.

Вторым шагом застирайте места с помощью хозяйственного мыла и щетки, сполосните.

Остается только высушить изделие, положив его между двух полотенец и не отжимая, и наслаждаться результатом. Вот увидите: от грязного лоска не останется и следа.

По материалам портала «Городовой».