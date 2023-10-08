Не перекапывайте огород осенью, это рабский труд - рассыпьте удобрение, эффект в 100 раз лучше

Многие дачники тратят огромные силы на то, чтобы осенью перекопать огород. Считается, что вспашка делает землю рыхлой, улучшает условия для развития корней растений, уничтожает сорняки, болезни и вредителей.

Но это рабский труд. Уже давно существуют удобрения, которыми надо просто посыпать грунт, а эффект будет в 100 раз лучше, чем после вспахивания.

И речь идет о хлористом калии. Это самое дешевое удобрение по сравнению с остальными осенними.

На каждый квадратный метр грунта надо раскидать по пять столовых ложек удобрения, затем полейте. Весной земля будет плодородной и рыхлой.

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