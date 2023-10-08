Какие корма для кошек прошли проверку качества: от дешевых до суперлюкса

Заводчики кошек и эксперты «МаркиКачества» провели проверку кормов для кошек, выявив самые лучшие.
Они поставили целью определить те корма, которые имеют сбалансированный и качественный состав.
Были исследованы различные категории кормов от самых недорогих до люксовых.
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Среди бюджетных кормов пальму первенства получил корм PURINA ONE за лучший состав среди недорогих средств.
В сегменте премиум-класса исследователи признали лучшим корм Winner EXTRA MEAT за качественность ингредиентов.
Лучшим кормом суперпремиум класса был назван AlphaPet Superpremium «С уткой и индейкой», ингредиенты которого выдержали проверку на суперкачество.
Источник: markakachestva.ru