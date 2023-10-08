Все делают неправильно: ахнете, когда узнаете, как правильно сушить зонт

Даже в таком простом вопросе, как сушка зонта, есть нюансы. Несоблюдение правил чревато поломкой или испорченным внешним видом. Учитывая, что стоимость аксессуара немаленькая, будет полезно узнать, как сушить зонт правильно.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие привыкли к такому способу, но сушить зонт в раскрытом виде абсолютно точно не стоит. Материал начинает провисать и деформироваться.

Высыхать аксессуар должен в сложенном виде, с не застегнутым ремешком (это увеличит количество заломов), вдали от включенной батареи (так ткань быстро побледнеет), в подвешенном состоянии или стоя.

Как зонт высох — застегните ремешок и храните его в специальном чехле. Так он прослужит долгие годы и не потеряет вид, пишут "Белновости".