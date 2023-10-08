Для ленивых! Чем побелить деревья осенью - самое эффективное средство, остальные не такие

Осенью все дачные деревья, которые старше трех лет, надо обязательно белить. Таким способом вы защитите растения от морозов, трещин и солнечных ожогов.

Сделайте процедуру сразу после листопада. Это самое лучшее время. Но важно, чтобы дневные температуры были плюсовыми.

Готовится раствор просто. В 10 литрах воды смешиваем 2,5 кг гашеной извести, 0,5 кг железного купороса и четыре столовые ложки клея для обоев. Все тщательно перемешиваем. Это самое эффективное средство, остальные работают не так хорошо.