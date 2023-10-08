Когда надо выкапывать озимый чеснок - какие сигналы подает растение, не пропустите даты

Когда надо выкапывать озимый чеснок. Фото: соцсети

Ориентируйтесь по стрелкам.

Осенью дачники активно высаживают озимый чеснок. Сделать это надо за две недели до наступления стабильных морозов, тогда растения успеют прижиться и стойко перенесут зиму.

Но встает вопрос - когда же целесообразно выкапывать посаженный осенью урожай. Садоводы ориентируются по стрелкам.

Если на бульбочках созрели семена, то коробочка лопается. И это верный признак того, что растение готово к употреблению.

Также у чеснока начинают желтеть нижние листья - это тоже сигнал.

В разных регионах сроки наступают по-разному. Но обычно это середина или конец июля. На севере - начало августа.

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