Просто расчесывали волосы с яблочным уксусом: результат поразил всех — не ожидали

В советское время многие женщины ополаскивали волосы после мытья раствором яблочного уксуса для блеска и гладкости. Продукт работал не хуже дорогих кондиционеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Сейчас многие женщины стали воспоминать об этом напрасно позабытом методе. Стоит он дешево, а эффект дает потрясающий.

Кроме ополаскивания волос уксусной водой также можно делать уксусное расчесывание. Многим этот метод нравится больше. После него волосы будут рассыпаться, блистать здоровьем и сверкать почти как после ламинирования.

Необходимо соединить воду и уксус в пропорции 1:1, окунуть расческу в раствор и провести массаж кожи головы. Расчесывание лучше проводить вечером, 2-3 раза в неделю.

Источник: luv.ru