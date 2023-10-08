Как обрезать вишню и черешню в октябре - какие ветки удаляем, в какую погоду

Если вишню и черешню осенью не обрезать, то деревья быстро постареют. Кроме того, процедура позволяет сформировать у растений крону и предотвратить возникновение болезней. В октябре главная задача дачника - освободить дерево от всего лишнего, укрепив его иммунитет.

Но не трогайте годовалые деревья, только навредите. Обрезают только те, которым от двух лет и выше.

Дождитесь, когда с дерева опадет вся листва. Это говорит о том, что внутри ствола остановилось сокодвижение, и растение ушло в спячку. Но важно успеть до заморозков, иначе срезы могут не пережить холода.

Обрезайте только в сухую погоду, чтобы не попала инфекция.

Начинайте удалять сухие, больные и травмированные ветки. Потом убирайте загущающие ветви, молодую поросль и побеги, которые растут в сторону от ствола. Вырежьте также ветви, которые смотрят вниз.

В итоге весной деревья быстро пойдут в рост и порадуют шикарным урожаем.

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