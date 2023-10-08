Обалденная тушеная капуста с копченым вкусом: аромат, будто только из коптильни

Тушеная капуста получится интереснее и вкуснее, если добавить несколько дополнительных ингредиентов. В сочетании с овощем и специями выходит практически деликатес — точно стоит того, чтобы попробовать.

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Потребуются:

капуста краснокочанная - 400 г;

яблоки - 2 шт.;

фиолетовый лук - 1 шт.;

мясные колбаски - 6 шт.;

яблочный сидр - 1 стакан;

яблочный уксус - 2 ст. л.,

соль и перец — по вкусу.

1. Капусту и лук нашинкуйте, а яблоки нарежьте кусочками. Выложите все на разогретую с маслом сковороду и обжаривайте на среднем огне около 5 минут.

2. Подрумяньте кусочки колбаски на сковороде и добавьте к общей массе. Перемешайте, влейте сидр и уксус, и тушите, периодически помешивая, около 20-25 минут.

Копченые колбаски придадут блюду неповторимый аромат. Результат точно вас приятно удивит.

По материалам belnovosti.by