Развели 1 ампулу в 1 литре воды - бегония покрылась пышными шапками, листья перестали портиться

Бегония - красивое растение, которое можно успешно выращивать в горшке дома. Но осенью цветок нуждается в подкормке, так как за лето у него истощается почва.

Садоводы рекомендуют использовать подкормку FERTIKA Люкс. В нем содержатся фосфор, калий, азот, бор, медь, железо, марганец и цинк.

В одном литре воды надо развести одну ампулу средства. Поливайте под корни.

Уже через несколько дней листья станут шелковыми, а на побегах набухнут пышные бутоны.

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