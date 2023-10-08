Так легко желтые пятна еще не уходили: два крутейших и, главное, рабочих способа

Желтые пятна часто появляются на белой одежде, только как избавиться от них? Есть два рабочих способа, для которых нужны самые дешевые средства. Они проникают в глубь ткани, не оставляя ни малейшего следа.

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Первый способ. Возьмите 20 граммов соды, 100 мл перекиси водорода и одну чайную ложку геля для мытья посуды. Смешайте, вотрите смесь в пятна и через два часа смойте. Постирайте вещь привычным образом и наслаждайтесь кристальным результатом.

Второй способ. Две таблетки аспирина разотрите в порошок и смешайте с небольшим количеством воды до состояния кашицы. Пожелтевшую вещь замочите в мыльной воде, а потом нанесите растертый аспирин на грязные участки. Через 2-3 часа постирайте белье.

По материалам belnovosti.by