1 ложка муки, и яблоня с грушей завалят урожаем на следующий год - вносим в октябре

Яблони, груши и другие плодовые деревья осенью готовятся к зиме. И именно в этот период важно напитать почву полезными веществами, чтобы деревьям было легче перенести морозы и снег.

Подкормки вносят за две недели до наступления устойчивых морозов. Обычно это середина октября.

И идеальное средство - фосфоритная мука. В ее состав входит фосфор, магний, кальций и кремний - то, что надо яблоням и грушам уже сейчас.

Для взрослого дерева понадобится один килограмм препарата. Распределите аккуратно удобрение в прикорневой зоне и перекопайте. Больше ничего делать не надо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».