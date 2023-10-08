Герань из палки превратится в шикарный куст - залили дешевое средство, богатое азотом и фосфором

Герань осенью надо обязательно обрезать для того, чтобы она смогла без проблем пережить холодное время года. А вот после процедуры растению дают удобрение, тогда оно проснется без стресса.

Уже через три дня у герани пойдут боковые побеги, если развести «волшебный» раствор. Он дешевый, доступный, проверен временем.

И речь идет о биогумусе любой марки, в котором содержатся азот, калий, кальций и фосфор. Эти вещества необходимы цветку для того, чтобы нарастить зеленую массу и пышные бутоны.

Разводите согласно инструкции. И повторяйте процедуру один раз в неделю. Когда герань пойдет в рост - подкормку можно сократить до одного раза в две недели.

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