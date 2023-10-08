Эти растения никогда не сажайте в саду: агрессоры, которые истребляют все вокруг

Есть растения, которые кажутся милыми и безобидными, но на самом деле это настоящие захватчики, Посадив их раз в своем саду, вы превратите работу в нем в настоящий ад. Они будут лезть из каждой дыры, уничтожая вокруг всю флору.

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Фиалка лесная – нежность и прелесть, но невероятно сорит семенами. Растение постепенно захватывает все новые и новые территории.

Мята – очень агрессивный захватчик. Имеет сильную корневую систему и упорно отвоевывает себе новые места.

Кислица – милейшая с виду. Вывести ее практически невозможно, поскольку у нее очень тонкие корни, вырывая растение, они все равно остаются в почве.

Сумах оленерогий – это растение не только постоянно разрастается, но и из любой ранки на корнях пускает новые отростки. Некоторые садоводы не могут вытравить его даже самой жесткой химией.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»