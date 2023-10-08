Эти шапки осенью-2023 изуродуют любую — будете похожи на гнома

Шапка неотъемлемая часть осеннего образа, и далеко не все модели смотрятся выигрышно. В сезоне-2023 некоторые варианты утратили актуальность, хотя долгие годы до этого были на вершине популярности. Учтите это, собираясь за покупкой.

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Шапкам со стразам не место в любом гардеробе, как и моделям без отворота. Они не украшают, вытягиваются со временем и абсолютно точно вышли из моды.

Спортивные шапки носите только под соответствующий образ, и откажитесь от головного убора с крупными надписями — это антитренд.

Модели с меховым помпоном любимы женщинами долгие годы, но теперь это моветон. То же самое с шапками, имеющими узел.

А главное, от чего стоит отказаться осенью-2023, это от головных уборов из тонкого трикотажа. Они несуразно смотрятся и некрасиво обтягивают, превращая свою владелицу в гнома, подчеркивает Marie Claire.