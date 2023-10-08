Трем знакам зодиака предначертано безмерное счастье: названа точная дата — Глоба

Трем представителям зодиакального круга повезло намного больше. Начиная с 8 октября, в их жизнь придет сказочное счастье, умиротворение, гармония и полное удовлетворенность.

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Первые в списке Овны. Им рекомендовано уделять больше времени любимым занятиям, и тогда вы почувствуете прилив удовольствия и счастья.

Не отстают и Львы. Звезды советуют решиться на перемены во внешности, так как сейчас самое время. Это гарантированно поднимет настроение.

Замыкают тройку Скорпионы. Им Павел Глоба рекомендовал не сбавлять обороты и трудиться также интенсивно. Усилия не пройдут даром, успех уже на пороге.

По материалам «Ретро FM»