Ржавые полоски на унитазе убрали копеечной лимонкой: на глазах стали растворяться и белеть

На унитазах часто появляются ржавые полоски, которые отмыть бывает не так просто. В этом деле может помочь обычная лимонная кислота.

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Эти полоски говорят о том, что в бачке образовалась ржавчина. Смойте воду, откройте крышку бачка и вычистите внутри кашицей из лимонной кислоты и небольшого количества воды. Оставьте ее внутри, не смывайте.

Чашу унитаза тоже прочистите кашицей из лимонки. И оставьте в таком виде унитаз на ночь или на несколько часов. Далее омойте все поверхности, унитаз будет сверкать чистотой.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»