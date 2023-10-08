Вместо наскучившей глазуньи: эта вкуснятина из яиц идеальна для завтрака (пригодится соевый соус)

Если глазунья или омлет приелись, а блюда из яиц очень хочется, попробуйте этот вариант приготовления. Времени уйдет столько же, но вкус не сравнится ни с одним из ранее сделанных блюд.

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Понадобятся: 4 яйца, 2 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка соевого соуса и 2 веточки укропа.

Взбейте яйца с майонезом и соевым соусом, добавьте измельченный укроп. Вылейте массу в разогретую сковороду так, чтобы она покрыла поверхность, и обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты — до румяного цвета.

Далее яичную лепешку сверните в рулет и нарежьте. Подавайте привычным образом и вот увидите: майонез придаст блюду воздушности, а соевый соус – яркий вкус. Готовить иначе уже не захочется.

По материалам портала «Городовой».