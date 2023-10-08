Эксперты назвали лучшие корма для кошек по невысокой цене: реальный состав без вреда для животных

Нечистоплотные производители кормов для кошек идут на хитрость, чтобы получить дополнительную прибыль.

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Они активно добавляют в состав, муку, крахмал, ароматизаторы вместо мясных продуктов, не указывая это на упаковке. Вместо мяса кладут шкурки и хрящи.

Однако и среди недорогих кормов для кошек можно найти действительно высокого качества, со сбалансированным составом, который полностью указан на упаковке.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие бренды бюджетных кормов для кошек. На первое место они поставили Purina One. На второе — корма «Наша марка», на третье — «ТерраКот».

Источник: markakachestva.ru.