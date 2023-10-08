Хлорка противопоказана для этих предметов в доме — откажитесь, чтобы не испортить

Хлорка хотя и считается универсальным средством для уборки, однако использовать ее не всегда целесообразно. В некоторых случаях хлорка навредит и даже испортит покрытие.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Средство недорогое и блестяще дезинфицирует, вот только при контакте с ламинатом и линолеумом оно проявляет себя не лучшим образом. От хлорки они теряют цвет и обрастают пятнами, которые уже не вывести.

Посуду и холодильник не возбраняется убирать с хлоркой, но это не совсем правильно, так как они контактируют с пищей.

Акриловые ванны также не стоит чистить с хлоркой, она разъест покрытие, а для чугунных ванн средство в самый раз.

По материалам портала «Городовой»