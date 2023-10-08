Назван самый качественный растворимый кофе: аромат потрясающий, вкус вареного

Растворимый кофе не зря ценится россиянами, в отличие от вареного он быстро готовится, приемлемо стоит, с ним может справиться даже ребенок.

Однако в последнее время этот вид кофе начал несколько уступать вареному виду. Зерновой напиток стал популярен за неповторимый аромат и вкус.

Вместе с тем существуют виды растворимого кофе, которые почти не уступают по качеству вареному напитку. Наименования выявили эксперты «МаркиКачества».

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На первое место исследователи поставили растворимый кофе Gevalia original с отсутствием горечи и длительным послевкусием.

На втором месте оказался растворимый кофе марки Bushido Kodo, крепкий, но мягкий напиток, без горечи.

Источник: markakachestva