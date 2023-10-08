Бросаем грязную вещь в микроволновку, когда нужно срочно отстирать: становится чистейшей

Небольшие вещи вроде футболки или носочков можно отстирывать и отбеливать в микроволновке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Эта методика вам пригодится, когда нужно срочно что-то отстирать, а запускать целую машинку не хочется. Или в командировке, отпуске, если в номере есть микроволновка, но нет стиралки.

Кроме того, хозяйки так отбеливают белые носочки. Процесс проходит просто, быстро, эффективно, без лишней возни с замачиванием.

Положите вещь в целый полиэтиленовый пакетик и залейте примерно стаканом воды. Затем натрите хозяйственным мылом, завяжите, отправьте в микроволновку на несколько минут.

Потом прополаскайте в воде.

Источник: дзен-канал TECHNOTION