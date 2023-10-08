Вытравливаем проволочника осенью: вносим в почву сейчас — летом ни одного вредителя

Бороться с проволочником нужно не весной или летом, а осенью. Только так вы добьетесь отличных результатов.

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Обязательно перед заморозками перекопайте участок на штык лопаты, выворачивая землю. Так вы подставите морозу личинки и яйца вредителя.

Холод заморозит их, и уже на этом этапе вы значительно понизите количество проволочника в своем огороде.

Также удалите весь сорняк по периметру участка, в нем вредитель отлично себя чувствует и размножается, особенное внимание уделите пырею, который проволочник обожает.

И вкопайте в грунт удобрения, которые добьют проволочника окончательно. К таким удобрениям относятся: аммиачная селитра, сульфат аммония, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Источник: ogorod.ru