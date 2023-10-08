Натирали волосы луком — в восторге от результата: шелковистые, пышные, густые

Ускорить рост волос, улучшить их качество, повысить шелковистость и пышность можно при помощи лука или чеснока.

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Возьмите одну среднюю луковицу или несколько зубчиков чеснока, натрите их на мелкой терке или пробейте блендером в кашицу.

Получившуюся массу вотрите в кожу головы, оставьте на полчаса. Будьте готовы, что такая маска пахнет совсем не духами, но эффект от нее вы заметите очень скоро, поскольку лук и чеснок стимулируют рост волос.

Источник: luv.ru