Метод «два стакана» против нагара на сковородках — лучшее, что пробовали: стекает черной жижей

Метод чистки посуды от нагара «два стакана» — это по-настоящему высокая эффективность при низких затратах.

Даже многолетний нагар отслоится со сковородок и кастрюль под воздействием определенных веществ. Посуда будет сверкать так, будто вы ее только что принесли из магазина!

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Отмерим один стакан картофельного крахмала, один стакан сухого хозяйственного или дегтярного мыла.

Отправим эти средства в кастрюлю в пять литров с водой, потом погрузим в состав сковородки или кастрюли.

Прокипятим посуду на плите в растворе в течение часа. За это время нагар размякнет и начнет отходить темной жижей. Нужно лишь немного помочь ему металлической щеткой. Все уйдет легко и просто!

Если останется немного черноты, то стоит прокипятить посуду в прежнем составе еще 7 минут и завершить процесс.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»