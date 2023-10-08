Дешевый порошок кинули в унитаз и ушли на работу: когда вернулись — идеальная чистота

Даже мочевой камень и известковый налет испаряются в унитазе под воздействием дешевого, но очень эффективного порошка для чистки.

Вы его с легкостью сделаете в домашних условиях из подручных средств, которые есть у каждого в доме.

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Смешайте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель эфирного масла (если нужен аромат в туалете).

Когда соберетесь уйти из дома, например, на работу, бросьте горсть этого порошка в унитаз и распределите по поверхности ершиком.

За несколько часов многие пятна растворятся сами, вам нужно будет по приходу домой только завершить процесс, пройдясь по стенкам щеткой.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».