Ветчина останется свежей: как предотвратить появление слизи на продукте

Стало известно, как предотвратить появление слизи на ветчине, которая хранится в холодильнике.
Опытные хозяйки знают, что нужно быть внимательнее к тому, как хранятся продукты в холодильнике.
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Не стоит держать ветчину в пакетах или открытых вакуумных упаковках.
Лучше положить ветчину в стеклянную посуду. А на ее дно важно добавить листы бумаги для выпечки или пергаментной бумаги.
Нужно чередовать ветчину и бумагу. И в конце важно оставить немного пространства для доступа воздуха. И потом можно закрыть емкость крышкой. Об этом рассказали в Telegraf.news.