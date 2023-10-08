Ветчина останется свежей: как предотвратить появление слизи на продукте

Стало известно, как предотвратить появление слизи на ветчине, которая хранится в холодильнике.

Опытные хозяйки знают, что нужно быть внимательнее к тому, как хранятся продукты в холодильнике.

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Не стоит держать ветчину в пакетах или открытых вакуумных упаковках.

Лучше положить ветчину в стеклянную посуду. А на ее дно важно добавить листы бумаги для выпечки или пергаментной бумаги.