Ветчина останется свежей: как предотвратить появление слизи на продукте

Ветчина. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на то, как вы оставляете еду в холодильнике.

Стало известно, как предотвратить появление слизи на ветчине, которая хранится в холодильнике.

Опытные хозяйки знают, что нужно быть внимательнее к тому, как хранятся продукты в холодильнике.

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Не стоит держать ветчину в пакетах или открытых вакуумных упаковках.

Лучше положить ветчину в стеклянную посуду. А на ее дно важно добавить листы бумаги для выпечки или пергаментной бумаги. 

Нужно чередовать ветчину и бумагу. И в конце важно оставить немного пространства для доступа воздуха. И потом можно закрыть емкость крышкой. Об этом рассказали в Telegraf.news

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