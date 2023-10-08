Пыль вытираем в доме раз в месяц (отскакивает от шкафов сама): трюк для тех, кто не хочет зря тратить время

Гладкие поверхности в доме можно намного реже вытирать от пыли, если обработать их дешевеньким веществом из аптеки. С ним пыль просто не будет прилипать к полкам и подоконникам.

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Речь идет о копеечном глицерине. Смочите в нем ватный диск или сухую тряпочку и после уборки натрите поверхности. Потом пройдитесь сухой чистой тряпкой, натирая.

Второй метод предполагает использование кондиционера для белья. Проделайте то же самое, завершив процесс натиранием сухой тряпкой.

Обработанные поверхности долго будут отталкивать пыль от себя, экономя ваше время и силы.

Источник: Telegram-канал «Горничная»