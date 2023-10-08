Размягчаем нагар на сковородках турецким методом: легко счищается, посуда сверкает

Турчанки доводят свои сковороды и кастрюли до блеска при помощи кислородного отбеливателя в порошке. Это очень простой и действенный способ. Он убирает липкость и нагар в два счета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все, что нужно сделать, это залить пару ложек отбеливателя кипятком и опустить в него посуду, подождать полчаса.

Потом достать и промыть жесткой стороной посудной губки. Все наслоения размякнут и отойдут очень легко, далее прополоскать чистой водой.

Для очищения противня от нагара и остатков присохшей пищи используйте этот же метод, но раствор сделайте внутри него.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»