Храним сыр «как в СССР»: жаль поздно узнали про этот метод — свежий долго

Тот, кто застал времена СССР, хорошо помнит, что раньше в магазинах продукты заворачивали в плотную бумагу, а вовсе не клали в полиэтиленовые мешочки.

Во-первых, это экологично. Во-вторых, дешево. В-третьих, так продукты лучше хранятся.

Например, сыр вообще не рекомендуется класть в пластик и полиэтилен, как это часто делают современные хозяйки.

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К счастью, сейчас люди стали чаще оборачиваться назад и брать позитивный опыт прошлых лет. И вот тут вспомнился опыт с хранением сыра в бумаге. Именно в ней этот продукт не теряет своих органолептических качеств, не портится, не покрывается плесенью.

Понятно, что пищевой упаковочной бумаги сейчас не найти, а вот кулинарная имеется в продаже в любом супермаркете. Так что смело заворачивайте сыр в пергамент и наслаждайтесь его вкусом дольше обычного!

Источник: lafoy.ru.