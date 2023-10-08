Тараканы не убегут: как определить, есть ли в вашей квартире вредители

Опытные хозяйки отмечают, что можно не подозревать о наличии тараканов дома.
Эти вредители способны быть незаметными и появляться на кухне только ночью. Чтобы узнать наверняка, есть тараканы в квартире или нет, стоит проделать один трюк.
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Возьмите небольшой лист бумаги и прикрепите на него с одной стороны двухсторонний скотч по всей площади. При этом в центре бумаги положите приманку.
Если тараканы есть, они обязательно прибегут на кусочек еды в качестве приманки. Но благодаря скотчу они прилипнут и уже не убегут. Об этом рассказали в блоге «Сделано руками» на Яндек.Дзен.