Больше 102 рублей будет стоить доллар: когда это случится — эксперт Васильев

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какие прогнозы по курсу доллара дает его кредитно-финансовая организация.
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В четвертом квартале текущего года банк ожидает, что доллар будет стоить около 98 рублей (евро – 104 рубля, 13,4 – юань). Дальше возможно повышение «американца».
«Год может завершится с курсом в диапазоне 98-103 рублей за доллар», — поведал эксперт.
Васильев также полагает, что власти задействуют дополнительный комплекс административных мер для удержания курса рубля вблизи 100 за доллар. И именно 100 рублей за доллар заложен в прогнозе Совкомбанка на следующий год.
Источник: 1prime.ru