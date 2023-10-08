Больше 102 рублей будет стоить доллар: когда это случится — эксперт Васильев

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какие прогнозы по курсу доллара дает его кредитно-финансовая организация.

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В четвертом квартале текущего года банк ожидает, что доллар будет стоить около 98 рублей (евро – 104 рубля, 13,4 – юань). Дальше возможно повышение «американца».

«Год может завершится с курсом в диапазоне 98-103 рублей за доллар», — поведал эксперт.

Васильев также полагает, что власти задействуют дополнительный комплекс административных мер для удержания курса рубля вблизи 100 за доллар. И именно 100 рублей за доллар заложен в прогнозе Совкомбанка на следующий год.

Источник: 1prime.ru