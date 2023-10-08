Не вздумайте делать такие подарки: негативная энергетика может попасть в дом

Если вы выбираете подарок на новоселье, будьте внимательнее и не покупайте эти четыре вещи.

Во-первых, не дарите в дом зеркало. Эзотерики утверждают, что зеркало на новоселье может стать источником будущих конфликтов и разрывов.

Во-вторых, не подойдут на новоселье часы. Потому что они будут символизировать новую жизнь с чистого листа. А это не всегда хочется хозяевам дома.

В-третьих, подаренные на новоселье деньги могут лишь забирать финансовый достаток семьи.