Смешайте лимон и розмарин: от пыли в квартире не останется и следа

Лимон. Фото: Global Look Press 

Уборка будет приносить одно удовольствие.

Стало известно, как с помощью цедры лимона и веточки розмарина сделать уборку в квартире.

Даже ежедневное избавление от пыли не помогает убрать микрочастицы грязи из квартиры навсегда.

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Но можно облегчить процесс уборки.

Для этого понадобятся:

  • столовая ложка раствора уксуса и воды;
  • кожура одного лимона;
  • 4-5 веточек розмарина.

После того, как удалось смешать все ингредиенты, нужно дать раствору настояться. И далее можно начинать уборку. 

Намочите тряпки этим средством и протрите поверхности в доме. Результат будет виден мгновенно. Так как грязь уйдет, а в воздухе будет стоять приятный аромат. Об этом рассказали в novate.ru.

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