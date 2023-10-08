Смешайте лимон и розмарин: от пыли в квартире не останется и следа

Стало известно, как с помощью цедры лимона и веточки розмарина сделать уборку в квартире.
Даже ежедневное избавление от пыли не помогает убрать микрочастицы грязи из квартиры навсегда.
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Но можно облегчить процесс уборки.
Для этого понадобятся:
- столовая ложка раствора уксуса и воды;
- кожура одного лимона;
- 4-5 веточек розмарина.
После того, как удалось смешать все ингредиенты, нужно дать раствору настояться. И далее можно начинать уборку.
Намочите тряпки этим средством и протрите поверхности в доме. Результат будет виден мгновенно. Так как грязь уйдет, а в воздухе будет стоять приятный аромат. Об этом рассказали в novate.ru.