Смешайте лимон и розмарин: от пыли в квартире не останется и следа

После того, как удалось смешать все ингредиенты, нужно дать раствору настояться. И далее можно начинать уборку.

Намочите тряпки этим средством и протрите поверхности в доме. Результат будет виден мгновенно. Так как грязь уйдет, а в воздухе будет стоять приятный аромат. Об этом рассказали в novate.ru.