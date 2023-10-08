Самый везучий знак: астрологи рассказали, кому можно только позавидовать

Стало известно, кто из знаков является самым удачливым.
Оказалось, что один из знаков больше других притягивает к себе удачу и успех.
Козероги часто занимают управляющие должности и с легкостью строят бизнес. Этот знак отличается целеустремленностью и обладает магнетизмом.
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Однако именно Близнецы считаются самыми удачливыми. Благодаря своей невероятной адаптивности и гибкости, они всегда находят выход из любых ситуаций. Об этом сообщили в sportkp.ru.