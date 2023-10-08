«Меня сломали»: дочка Ларисы Гузеевой сделала откровенное признание

«Да, такова реальность, мне тоже хотелось бы более бодипозитивного мира (в том понимании, что люди бы следили за своим здоровьем, а не буллили всех подряд и себя самих). С 14 лет это реально стало на меня влиять, да и статьи стали более жестокими. Я больше не буду разносить эту тему. Я очень устала», – добавила Бухарова в своем микроблоге.