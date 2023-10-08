Ножки будут увлажененными и напитанными: сделайте такую ванночку

Можно делать ванночки для ног с дополнительным добавлением карбамида. Такая процедура поможет не только убрать мертвые клетки, но и сохранить влагу и питание в коже.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Стоит упомянуть, что покупать важно аптечный карбамид. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.