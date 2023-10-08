Ножки будут увлажененными и напитанными: сделайте такую ванночку

Стопы. Фото: Global Look Press 

Так вам удастся продлить нежность пяточек.

Стало известно, как правильно ухаживать за стопами в домашних условиях.

Специалисты сообщили, что отличным компонентом для ухода за ножками будет мочевина. На упаковках косметики она обозначается как Urea или карбамид.

Можно делать ванночки для ног с дополнительным добавлением карбамида. Такая процедура поможет не только убрать мертвые клетки, но и сохранить влагу и питание в коже.

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Стоит упомянуть, что покупать важно аптечный карбамид. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.

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