Ножки будут увлажененными и напитанными: сделайте такую ванночку

Стало известно, как правильно ухаживать за стопами в домашних условиях.
Специалисты сообщили, что отличным компонентом для ухода за ножками будет мочевина. На упаковках косметики она обозначается как Urea или карбамид.
Можно делать ванночки для ног с дополнительным добавлением карбамида. Такая процедура поможет не только убрать мертвые клетки, но и сохранить влагу и питание в коже.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стоит упомянуть, что покупать важно аптечный карбамид. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.