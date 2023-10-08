Вместо Турции: куда отправиться отдыхать зимой

Стало известно, куда полететь отдыхать этой зимой.

Маркетолог в сфере туризма Маргарита Дягилева поделилась вариантами, где можно сэкономить.

Оказалось, Объединенные Арабские Эмираты будут отличным местом для туристов зимой. В это время отели в Дубае предоставляют хорошие скидки за счет отсутствия наплыва туристов.

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