Вместо Турции: куда отправиться отдыхать зимой

Стало известно, куда полететь отдыхать этой зимой.
Маркетолог в сфере туризма Маргарита Дягилева поделилась вариантами, где можно сэкономить.
Оказалось, Объединенные Арабские Эмираты будут отличным местом для туристов зимой. В это время отели в Дубае предоставляют хорошие скидки за счет отсутствия наплыва туристов.
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«Стоимость туров в Дубай становится ниже в периоды низкого сезона. Это с декабря по февраль, так как в это время море остывает до +21…+23 градусов и вечерами достаточно прохладно», – отметила Дягилева.
Важно лишь учитывать курсы валют и заранее купить билеты.
«Стоимость авиабилетов в 2023 году держится стабильно высокой, так как направление остается загруженным транзитными пассажирами, летящими через Дубай в Европу, Азию и Африку», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.