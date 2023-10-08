Новые бонусы для пенсионеров: изменения произойдут уже девятого октября

Стало известно о новой возможности для российских пенсионеров, которая будет доступна уже с девятого октября.
Специалист в пенсионной сфере Анастасия Киреева рассказала о запуске образовательных курсов по различным интересным для пенсионеров направлениям.
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Эти курсы окажутся доступны на уровне регионов и будут проводиться на базе региональных библиотек.
Такие курсы будут называться «университетами для пожилых людей» и обучение на них будет абсолютно бесплатным для всех граждан пенсионного возраста.
Тематика курсов будет очень разнообразная, включая психологию, журналистику, литературу, здоровье, искусство, религию и профессиональные мастер-классы. Программа будет действовать в течение года. Об этом рассказали в primpress.ru.