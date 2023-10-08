Что должно быть в женской сумочке – советы эзотериков

Ольга Бузова с сумкой. Фото: соцсети 

Проверьте свои предметы в аксессуаре.

Стало известно, что важно хранить в сумке.

Оказалось, каждой женщине стоит носить с собой драгоценный камень. Кошачий глаз, агат, аквамарин могут защищать свою хозяйку от темных сил.

А зеркало в сумке отразит всю негативную энергию от вас.

Вовремя обновленная соль в мешочке тоже убережет от недоброжелателей.

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А каштан принесет финансовую удачу.

Амулет «Турецкий глаз» спасет вас от хейтеров и их дурных мыслей. Об этом рассказали в wday.ru.

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