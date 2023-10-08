Что должно быть в женской сумочке – советы эзотериков

Вовремя обновленная соль в мешочке тоже убережет от недоброжелателей.

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А каштан принесет финансовую удачу.

Амулет «Турецкий глаз» спасет вас от хейтеров и их дурных мыслей. Об этом рассказали в wday.ru.