Что должно быть в женской сумочке – советы эзотериков

Стало известно, что важно хранить в сумке.
Оказалось, каждой женщине стоит носить с собой драгоценный камень. Кошачий глаз, агат, аквамарин могут защищать свою хозяйку от темных сил.
А зеркало в сумке отразит всю негативную энергию от вас.
Вовремя обновленная соль в мешочке тоже убережет от недоброжелателей.
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А каштан принесет финансовую удачу.
Амулет «Турецкий глаз» спасет вас от хейтеров и их дурных мыслей. Об этом рассказали в wday.ru.