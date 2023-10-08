Эту мебель не стоит покупать: что может испортить ваш дизайн в квартире

Стало известно, какую мебель лучше не использовать в интерьере.
Эксперты утверждают, что существует мебель, которая может испортить любое пространство.
Например, громоздкие рабочие столы лучше оставлять в квартире. Они непрактичные, а еще занимают много места.
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Также стоит отказаться от шкафов-зеркал в ванной комнате. Эта навесная мебель занимает большое пространство и выглядит излишне массивной.
Еще она может сильно повредить плитку или раковину, что потребует дополнительных затрат. Об этом рассказали в sportkp.ru.