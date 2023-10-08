Творог быстро не испортится: примените этот лайфхак

Важно подобрать правильную емкость для творога, чтобы хранить в ней продукт. В заводских пакетах и контейнерах накапливается конденсат. Именно он отрицательно влияет на состояние творога. То же самое касается пищевой пленки.

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А вот эмалированная или стеклянная посуда отлично подойдут для хранения творога. Об этом рассказали в sportkp.ru.