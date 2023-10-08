Не трогайте гортензию осенью – важное правило для садоводов

Несмотря на холода, некоторые садоводы продолжают ухаживать за растениями в огороде.
Но вот только такие действия могут навредить цветам. Например, не стоит трогать перед наступлением морозов гортензию.
Садовод Ирина Окунева отметила, что осенью не нужно подрезать ветки этого растения.
Лучше сделать это весной.
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Во-первых, весной будет понятнее, какие ветки и насколько нуждаются в обрезке.
Во-вторых, обрезка перед холодами может привести к промерзанию срезов. И это может повлиять на состояние всего растения. Об этом рассказали в gorodovoy.ru.