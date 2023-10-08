Не трогайте гортензию осенью – важное правило для садоводов

Несмотря на холода, некоторые садоводы продолжают ухаживать за растениями в огороде.

Но вот только такие действия могут навредить цветам. Например, не стоит трогать перед наступлением морозов гортензию.

Садовод Ирина Окунева отметила, что осенью не нужно подрезать ветки этого растения.