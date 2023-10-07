Не стоит класть: почему лимон и горячий чай не сочетаются

Чай с лимоном повышает уровень кислотности в ротовой полости. И поэтому эмаль зубов разрушается.

Чтобы сохранить пользу лимона, его нужно класть в теплый, а не в горячий чай.

И еще лучше пить чай с лимоном в первой половине дня. Так как этот напиток может дать заряд бодрости и привести к бессоннице. Об этом рассказали в belnovosti.by.