Не стоит класть: почему лимон и горячий чай не сочетаются

Осень – время согревающих напитков. Многие обожают чай с лимоном. При этом считается, что кислая ягода дарит организму пользу.
Но эксперты утверждают обратное. Витамины и аскорбиновая кислота при контакте с кипятком просто разрушаются.
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И так в чае образовываются лишь вредные вещества.
Чай с лимоном повышает уровень кислотности в ротовой полости. И поэтому эмаль зубов разрушается.
Чтобы сохранить пользу лимона, его нужно класть в теплый, а не в горячий чай.
И еще лучше пить чай с лимоном в первой половине дня. Так как этот напиток может дать заряд бодрости и привести к бессоннице. Об этом рассказали в belnovosti.by.