Не стоит класть: почему лимон и горячий чай не сочетаются

Лимон. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к комментариям экспертов.

Осень – время согревающих напитков. Многие обожают чай с лимоном. При этом считается, что кислая ягода дарит организму пользу.

Но эксперты утверждают обратное. Витамины и аскорбиновая кислота при контакте с кипятком просто разрушаются.

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И так в чае образовываются лишь вредные вещества.

Чай с лимоном повышает уровень кислотности в ротовой полости. И поэтому эмаль зубов разрушается.

Чтобы сохранить пользу лимона, его нужно класть в теплый, а не в горячий чай.

И еще лучше пить чай с лимоном в первой половине дня. Так как этот напиток может дать заряд бодрости и привести к бессоннице. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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