Только эти 10 сортов картофеля нужно закладывать на хранение: самая вкусная и лежкая картошка

Ценность картофеля в том, что он может месяцами храниться, не теряя своих вкусовых качеств. Но надо отметить, что не все сорта картофеля одинаково хорошо лежат до нового урожая.
Чтобы не ошибиться при выборе картошки для закладки на долгое хранение, изучите сорта. Приведенные ниже сорта картофеля лежат долго, сохраняя вкусовые и полезные качества.
Итак, 10 сортов картофеля, который хорошо лежит: Атлант, Вектор, Великан, Журавинка, Манифест, Рогнеда, Романо, Румба, Челленджер, Янка.
По материалам ogorod.ru