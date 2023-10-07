Лучшей подкормки для клубники еще не придумали: просто разложите на грядках, весной ягоды попрут, как на дрожжах

Осенью в клубнику категорически нельзя вносить азот и азотосодержащие препараты. Они стимулируют рост клубники, а в зиму подобные процессы не нужны и опасны для будущего урожая. Его просто может не быть.
Лучшим удобрением для клубники или садовой земляники в октябре считаются органические. В том числе, костная мука.
Благодаря ее воздействию, клубника в следующем сезоне попрет, как на дрожжах.
Муку разводят кипятком, она должна набухнуть. Затем массу остужают, раскладывают на грядках с клубникой и заделывают на глубину 10-15 сантиметров. Там смесь разлагается, питая корни и делая клубнику более защищенной.
По материалам ivd.ru