Чем обработать серебро, чтобы оно не почернело: на выручку придет неожиданное косметическое средство

К сожалению, украшения из серебра со временем тускнеют и чернеют. Конечно, можно их регулярно отдавать в чистку. Эта процедура безусловно вернет прежний лоск, но ненадолго. Неприятный налет вернется уже через несколько недель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Знакомая ситуация? Тогда этот совет для вас. Оказывается, проблему можно решить с помощью копеечного косметического средства. Речь идет о бесцветном лаке для ногтей.

Инструкция очень простая. Возьмите серебряные изделия в руки, аккуратно пройдитесь по ним кисточкой, дождитесь когда лак высохнет и наслаждайтесь безупречным результатом.

Конечно этот способ не подойдет для колец. Так как от взаимодействия с другими предметами лаковая пленка быстро сойдет. А вот серьги можно обработать. Они будут ярко блестеть и не почернеют в течение длительного времени.

Источник: tut-news.ru