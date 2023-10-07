Можно ли на самом деле обрезать гортензию осенью: многие дачники ошибаются, а потом кусают локти

Фото: freepik.com/wirestock

Неожиданный ответ!

Приближается середина осени, и часть садоводов-любителей хватается за секатор. Они готовы обрезать все, что ни попадя. И иногда такие эксперименты заканчиваются печально.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, многие дачники уверены в том, что нужно обязательно провести стрижку гортензий. А на самом деле эту процедуру следует отложить до весны. О причинах рассказала опытный садовод Ирина Окунева.

По словам эксперта, кусты ни в коем случае нельзя обрезать перед наступлением морозов, так как есть большая вероятность подморозить срезы. И растения из-за этого начнут болеть. Кроме того, с приходом тепла появятся почки, и станет понятно, какую длину нужно резать.

Окунева отметила, что толстые ветки следует обрезать на 50%, а тонкие — примерно на 30% от общей длины.

Источник: gorodovoy.ru

Читайте также