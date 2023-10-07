Лучшая из бюджетных: эта краска отлично маскирует седину и ухаживает за волосами — стоит всего 280 рублей

Появились седые пряди? Не спешите покупать самые мощные красители. Специалисты «МаркиКачества» установили, что можно обойтись и более мягкими составами.
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Эксперты сравнили безаммиачную продукцию нескольких популярных производителей. И назвали самую лучшую краску для седых волос из бюджетного сегмента.
В лидерах оказался косметический продукт Syoss Oleo Intense. Эта краска отлично ложится на седые пряди. Кроме того, в ее составе есть вещества, которые ухаживают за волосами во время окрашивания.
Стоит краска совсем недорого. На полках в супермаркетах ее можно купить в пределах 280 рублей за одну упаковку.
Источник: markakachestva.ru