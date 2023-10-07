Полведра на квадратный метр малинника: засыпьте это под корень, летом малину обсыплет гроздьями ягод

Малину в октябре-ноябре нужно хорошенько подкормить, чтобы весной у нее были силы пойти в бурный рост и дать как можно больше крупных и сладких ягод.

Гроздьями спелой и сладкой малины вы сможете похвастаться перед соседями, если внесете в малинник органическое удобрение в конце октября - начале ноября.

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