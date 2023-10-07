Полведра на квадратный метр малинника: засыпьте это под корень, летом малину обсыплет гроздьями ягод

Малину в октябре-ноябре нужно хорошенько подкормить, чтобы весной у нее были силы пойти в бурный рост и дать как можно больше крупных и сладких ягод.
Гроздьями спелой и сладкой малины вы сможете похвастаться перед соседями, если внесете в малинник органическое удобрение в конце октября - начале ноября.
В малинник нужно внести перегной или компост в расчете - полведра удобрения на каждый квадратный метр малинника.
Органические удобрения важны еще и для утепления малины. Они прикроют корни, если зима будет слишком морозной и малоснежной.
По материалам kp.ru