Полведра на квадратный метр малинника: засыпьте это под корень, летом малину обсыплет гроздьями ягод

Спелая малина. Фото: Global Look Press

Чем удобрить малину, чтобы она хорошо перезимовала и дала высокий урожай в следующем сезоне.

Малину в октябре-ноябре нужно хорошенько подкормить, чтобы весной у нее были силы пойти в бурный рост и дать как можно больше крупных и сладких ягод.

Гроздьями спелой и сладкой малины вы сможете похвастаться перед соседями, если внесете в малинник органическое удобрение в конце октября - начале ноября.

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В малинник нужно внести перегной или компост в расчете - полведра удобрения на каждый квадратный метр малинника.

Органические удобрения важны еще и для утепления малины. Они прикроют корни, если зима будет слишком морозной и малоснежной.

По материалам kp.ru

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